Telefonunda WhatsApp olanlar dikkat! Baştan sona değişecek!

Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı için yeni dönemi başlatacak olan WhatsApp güncellemesi geliyor. Sık sık yaptığı güncellemelerle kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeye çalışan dev şirket en son güncellemesi ile yine gündeme geldi. İOS kullanıcıları için yapılacak olan çalışmanın detayları haberimizde...