Telefonunda WhatsApp olanlar dikkat! Baştan sona değişecek!
Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı için yeni dönemi başlatacak olan WhatsApp güncellemesi geliyor. Sık sık yaptığı güncellemelerle kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeye çalışan dev şirket en son güncellemesi ile yine gündeme geldi. İOS kullanıcıları için yapılacak olan çalışmanın detayları haberimizde...
Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı için yeni dönemi başlatacak olan WhatsApp güncellemesi geliyor. Sık sık yaptığı güncellemelerle kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeye çalışan dev şirket en son güncellemesi ile yine gündeme geldi. İOS kullanıcıları için yapılacak olan çalışmanın detayları haberimizde...
WHATSAPP'A YENİ GÜNCELLEME
WhatsApp uygulamasının güncellemeleri devam ederken yeni bir arayüz güncellemesi için çalışmalar sürüyor.
Uygulamanın iOS kullanıcıları için yapılacak yeni çalışmalarla birlikte alt çubuk yarı saydam efektle güncellenecek.
Yapılan haberlere göre sekme çubuğu siyah yerine yarı saydam şekilde kullanılabilecek.
Yeni güncelleme iPhone cihazlarda kullanılabilecek. Alt tarafta yer alan gezinme çubuğunda son olarak yapılan son güncelleme sonrasında karanlık mod olarak uygulamayı kullanan kişiler için yeni bir özellik daha eklenmiş olacak.
Bu arayüz ile birlikte uygulamanın estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapılan yeni güncelleme iOS cihazların WhatsApp Beta uygulamasında test edilecek.
Android cihazlarda 2.23.11.19 güncellemesini kullanan kişiler için de gezinme çubukları ile ilgili birkaç değişiklik yapılması bekleniyor. Android cihazlar için yapılan son güncellemeyle birlikte arama çubuğunda yer alan simgeye dokunulduğu zaman ekran paylaşımı yapılabiliyor.
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