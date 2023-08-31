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Elon Musk resmen duyurdu! X'e iki yeni özellik

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Elon Musk resmen duyurdu! X’e iki yeni özellik

Elon Musk, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X'e (Twitter) iki yeni özellik geleceğini açıkladı. Buna göre platforma sesli ve görüntülü arama özelliği gelecek.

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