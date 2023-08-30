Apple son dakika duyurdu! iPhone 15 ne zaman çıkacak? iOS 17 hangi telefonlarda var? Yeni iPhone 15, Pro/Pro Max özellikleri, renkleri ve fiyatı...

"Iphone 15 ne zaman çıkacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılırken, Apple konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte iPhone 15 tanıtım tarihi netleşmiş oldu. Bilindiği üzere ürünler tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkıyor. İşte, iPhone 15 Pro/Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler...