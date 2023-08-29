Artık Instagram hikayelere yorum eklenebiliyor! Yeni özellik Instagram tarafından tüm kullanıcılara sunuldu

INSTAGRAM HİKAYE VE REELS VİDEOLARA YORUM EKLEME ÖZELLİĞİ GELDİ!

Günlük 50 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Instagram, beğendiğiniz yorumları hikayelere ekleyebileceğiniz özelliği resmi olarak tüm kullanıcıların beğenisine sundu.