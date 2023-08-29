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Artık Instagram hikayelere yorum eklenebiliyor! Yeni özellik Instagram tarafından tüm kullanıcılara sunuldu

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Artık Instagram hikayelere yorum eklenebiliyor! Yeni özellik Instagram tarafından tüm kullanıcılara sunuldu

Instagram kullanıcılarının beğenisine herkesin uzun zamandır beklediği yeni bir özelliği daha ekledi. Yeni özellikle birlikte Instagram hikayeler üzerinde yorum paylaşabilmek mümkün olacak.

Popüler sosyal medya devi Instagram yepyeni bir özelliği daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Kullanıcı etkileşimini artırmaya yönelik sunulan yeni özellik sayesinde paylaşılan hikaye ve reels videolara yorum eklemem mümkün hale geldi. Uzun zamandır hikaye üzerine yorum paylaşma özelliğini deneyen sosyal medya platformu, söz konusu özelliği artık tüm kullanıcıları deneyimine sundu.

INSTAGRAM HİKAYE VE REELS VİDEOLARA YORUM EKLEME ÖZELLİĞİ GELDİ!

Günlük 50 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan Instagram, beğendiğiniz yorumları hikayelere ekleyebileceğiniz özelliği resmi olarak tüm kullanıcıların beğenisine sundu.

Hikayelere gelen yorumların üzerine tıklayıp sola doğru kaydırdığınızda hikaye üzerinden paylaşabileceğiniz seçenekler ortaya çıkıyor. Akabinde çıkartma şeklinde hikaye üzerinde görünen yorumu konumlandırıp takipçilerinizin görmesini sağlayabiliyorsunuz.

TİKTOK VE YOUTUBE SHORTS YORUM YANITLARINDA KULLANILIYORDU!

Instagram tarafından sunulan yeni özellik 2020 yılında Tik Tok uygulamasında ve YouTube'un Shorts yorum yanıtlarında kullanılıyordu.

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