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Sosyal medya devi TikTok'a tarihi ceza yolda! Milyonlarca poundu bulacak! Çocuk mahremiyetini ihlal...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Sosyal medya devi TikTok’a tarihi ceza yolda! Milyonlarca poundu bulacak! Çocuk mahremiyetini ihlal...

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada TikTok'a çocukların mahremiyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle ağır bir para cezası kesileceğini bildirildi. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı.

MİLYONLARCA POUNDU BULACAK

AB Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili, platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından, karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı.

Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu.

Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

AB Komisyonu, nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu. Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.

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