"iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve şimdi iPhone 15 hakkında pek çok söylenti ortaya çıkıyor. Peki, iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?