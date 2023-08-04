iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?
"iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Bazı kaynaklara göre yeni iPhone cihazlarının çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu. Peki, iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?
"iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve şimdi iPhone 15 hakkında pek çok söylenti ortaya çıkıyor. Peki, iPhone 15'in çıkış tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? iPhone 15 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?
ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
9to5Mac'in aktardığı habere göre, Apple'ın yeni iPhone cihazlarını tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü. Şirketin çalışanlarına bu tarihte izin yapmamaları için uyarıda bulunduğu kaydedildi.
Çoğu iPhone duyurusu Salı günü yapılırken, geçen yılki etkinlik 7 Eylül Çarşamba günü yapılmıştı. 13 Eylül de Çarşamba günü olduğu için, Apple'ın önümüzdeki ay özel etkinliğini düzenlemek için seçtiği tarih 13 Eylül 2023 olabileceği belirtildi.
SATIŞA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Öte yandan iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlamasını ve cihazların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkmasının beklendiği kaydedildi.
iPhone 14'lerin ön siparişleri 9 Eylül'de başlamış ve resmi olarak 16 Eylül'de satışa sunulmuştu.
Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle 7 Ekim'de başlamıştı.Benzer bir gecikme 2020 yılında da yaşanmış, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin lansmanını etkilemişti.
TEDARİK SORUNU GECİKME YAŞATABİLİR
Bazı analistler iPhone 15 modellerinden en az birinin bu yıl ertelenebileceğini öngörürken, bazıları ise tedarik sıkıntısına rağmen tüm yeni modellerin satışının Eylül ayında başlayacağına inanıyor.
IPHONE 15 NASIL OLACAK?
Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.
Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.
Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.
PRO VE PRO MAX'TE YENİ ÇİP KULLANILACAK
iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenirken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yeni A17 çipi kullanacak. Apple, daha büyük Pro modeline özel olarak, daha iyi optik yakınlaştırma için yeni bir periskop lens ekleyecek.
ZAMLI FİYATLA ÇIKIŞ YAPABİLİR
Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.
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