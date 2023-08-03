iPhone 15 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak 2023? IPHONE 15 özellikleri, fiyat listesi...
"iPhone 15 ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Dünyada ve Türkeye'de milyonların kullandığı iPhone telefon modelinin 15. serisi olan iPhone 15'in çıkacağı tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler, modelin üreticisi Apple'a çevrilmiş durumda. İşte, İphone 15'in çıkış tarihi, özellikleri ve fiyat listesi hakkında merak edilenler...
Apple'ın yeni iPhone modelinin; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max olarak 4 farklı model ile çıkarılacağı bilinirken, söz konusu telefonların piyasaya sürüleceği tarih merak konusu oluyor.Peki, iphone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13 : 23 Eylül 2021
iPhone 12 : 23 Ekim 2020
iPhone 11 : 20 Eylül 2019
iPhone XS : 21 Eylül 2018
iPhone X : 3 Kasım 2017
iPhone 8 : 22 Eylül 2017
iPhone 7 : 16 Eylül 2016
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