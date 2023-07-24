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SPOTIFY güncel 2023 zamlı paket fiyatları | Spotify abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Üyelik iptali nasıl yapılır? Bireysel, aile, öğrenci...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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SPOTIFY güncel 2023 zamlı paket fiyatları | Spotify abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Üyelik iptali nasıl yapılır? Bireysel, aile, öğrenci...

Temmuz 2023 itibarıyla dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya dijital müzik, podcast ve video içeriklerine erişim sağlayan Spotify, abonelik ücretlerinde zam uyguladı. Türkiye'de de geçerli olan bu zamla birlikte Spotify Premium abonelik ücretleri arttı. Kullanıcılar yenilenen ücret tarifesini araştırmaya başladı. Peki Spotify abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Üyelik iptali nasıl yapılır?

Temmuz 2023 itibarıyla dünya genelindeki milyonlarca kullanıcının kullandığı Spotify, abonelik ücretlerindeki zamla gündemde. Güncel fiyatlar doğrultusunda, Spotify Premium bireysel abonelik ücretleri araştırılıyor. Peki temmuz 2023 itibarıyla Spotify kaç TL oldu? Spotify Premium aile ve öğrenci abonelik ücretleri ne kadar? İşte merak edilen yanıtlar...

SPOTIFY BİREYSEL ABONELİK ÜCRETİ

Spotify Premium bireysel abonelik ücreti aylık 39.99 TL olarak güncellendi. Bu aboneliğin önceki fiyatı 29.99 TL şeklindeydi. Spotify yaptığı açıklama ile zamlı tarifenin yeni kullanıcılar için bugünden itibaren geçerli olduğunu, mevcut aboneler içinse bir sonraki faturalandırma döneminden sonra başlayacağını duyurdu.

SPOTIFY AİLE ÜYELİĞİ FİYATI

Spotify Premium aile üyeliği fiyatı aylık 64.99 TL şeklinde güncellendi. Eski fiyat aylık 49,99 TL şeklindeydi, böylece Spotify aynı anda 6 hesabın kullanılabildiği aile planına 20 TL'lik bir zam yapmış oldu.

SPOTIFY ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ ÜCRETİ

Spotify Premium öğrenci üyeliği ücreti aylık 21.99 TL olarak güncellendi. Eski fiyat aylık 14.99 TL olarak belirlenmişti.

SPOTİFY PREMİUM DUO ÜYELİĞİ ÜCRETİ

Son olarak, Spotify Premium Duo üyeliği ücreti ise 39,99 TL'den 54,99 TL'ye yükseltildi. Aynı anda iki hesaba izin veren Premium Duo, genellikle birlikte yaşayan çiftler tarafından tercih ediliyor. Spotify, bu seçeneği geçtiğimiz yıllarda bünyesine katmıştı.

SPOTIFY TEMMUZ 2023 ABONELİK FİYATLARI

Öğrenci: 14,99 TL/ay (eski)– 21,99 TL/ay(yeni)
Bireysel: 29,99 TL/ay(eski) – 39,99 TL/ay(yeni)
Duo: 39,99 TL/ay(eski) – 54,99 TL/ay(yeni)
Aile: 49,99 TL/ay(eski) – 64,99 TL(yeni)

SPOTIFY ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Spotify Premium aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

*Bir tarayıcıda Spotify web sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
*Sağ üst köşedeki "Hesap" seçeneğine tıklayın.
*Hesap ayarlarına erişmek için sayfanın en altına kaydırın.
*"Premium Planınızı Yönetin" başlığını bulun ve "Planı Değiştir" seçeneğine tıklayın.
*"Spotify Premium Planını İptal Et" seçeneğini bulun ve ona tıklayın.
*İptal sürecini tamamlamak için Spotify size bazı sorular sorabilir. Bu soruları yanıtlayarak iptal işlemini devam ettirin.
*İptal işlemini onaylamak için "İptal Et" düğmesine tıklayın.

Bu adımları takip ettikten sonra Spotify Premium aboneliğiniz başarıyla iptal edilecektir. İptal işlemi gerçekleştirdikten sonra, kalan süre boyunca Premium avantajlarından yararlanmaya devam edebilirsiniz. İptal işlemi tamamlandığında hesabınız ücretsiz kullanıcıya dönüşecektir ve reklamlarla desteklenen sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz.

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