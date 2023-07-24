SPOTIFY güncel 2023 zamlı paket fiyatları | Spotify abonelik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Üyelik iptali nasıl yapılır? Bireysel, aile, öğrenci...

Temmuz 2023 itibarıyla dünya genelindeki milyonlarca kullanıcının kullandığı Spotify, abonelik ücretlerindeki zamla gündemde. Güncel fiyatlar doğrultusunda, Spotify Premium bireysel abonelik ücretleri araştırılıyor. Peki temmuz 2023 itibarıyla Spotify kaç TL oldu? Spotify Premium aile ve öğrenci abonelik ücretleri ne kadar? İşte merak edilen yanıtlar...

SPOTIFY BİREYSEL ABONELİK ÜCRETİ

Spotify Premium bireysel abonelik ücreti aylık 39.99 TL olarak güncellendi. Bu aboneliğin önceki fiyatı 29.99 TL şeklindeydi. Spotify yaptığı açıklama ile zamlı tarifenin yeni kullanıcılar için bugünden itibaren geçerli olduğunu, mevcut aboneler içinse bir sonraki faturalandırma döneminden sonra başlayacağını duyurdu.