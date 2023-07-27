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Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner Olmak İster

"Hangisi bir atasözüdür?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular sıklıkla ekranları başındaki izleyicinin merakını uyandırıyor. Peki "Hangisi bir atasözüdür?" şeklinde sorulan sorunun cevabı ne?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisi bir atasözüdür?" sorusunun cevabı merak uyandırdı. Sevilen yarışmanın izleyicileri arama motorlarında sorunun cevabını hızla araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

SORU: Hangisi bir atasözüdür?

A: Fol yok yumurta yok
B: Bir varmış bir yokmuş
C: Haddi var hesabı yok
D: Sureti var aslı yok

CEVAP: B

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