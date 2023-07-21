Instagram çöktü mü, ne oldu? 21 Temmuz Cuma akış yenileme sorunu düzeldi mi, nasıl çözülür?

Instagram kullanıcıları, çöktü mü sorusunun cevabını arıyor. Akış yenileme sorunuyla karşılaşan bazı kullanıcılar, şu anlık sorunun detaylarını merak ediyor. Instagram'ın yaşadığı çökme ve akış yenileme sorunuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, sorunun çözülüp çözülmediğini ve nasıl düzeltilebileceğini öğrenmek için bilgi arayışında. İşte detaylar...