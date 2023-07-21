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Son dakika: BTK Twitter’a reklam verilmesini yasakladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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Son dakika: BTK Twitter’a reklam verilmesini yasakladı

Son dakika... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Twitter’a reklam verilmesini yasakladı. BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'dan (BTK) yapılan açıklamaya göre Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı.

Karara göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.

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