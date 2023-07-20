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Google'dan devrim! Haber yazan yapay zeka aracı geliyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Google’dan devrim! Haber yazan yapay zeka aracı geliyor

Son dönemde teknolojide yaşanan çılgın değişim yapay zekada zirve yaptı. Her alda uygulamaya konulan bu devrim niteliğindeki gelişme şimdi de haber alanında kendini gösteriyor. Bu kapsamda dünya teknolojisinin öncü firması Google, belirli verilerle haber yazabilen yapay zeka aracını hayata geçirme aşamasında. İşte detaylar…

Google yapay zeka çalışmalarına hız verdi. Genesis kod adıyla ortaya çıkan yeni araç, gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak için bir yardımcı olarak sunuldu.

MEDYA DEVLERİ İÇİN TANITIM YAPILDI

Google yapay zeka aracı; The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal'ın sahibi olan News Corp'un yöneticileri için tanıtıldı.

GAZETECİLERE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sistem ortaya çıktığı kadarıyla gazetecilerin belirli veya sabit verilerden haber yazabilmesi için süreci hızlandırıyor.

Google'ın amacı Gmail ve Google Docs'ta insanlara yardımcı olan araçları sunmaları gibi gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak olarak ifade edildi.

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