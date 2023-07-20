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Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?

Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Aylık belirli bir ücret karşılığında Netflix, 5 kullanıcıya kadar hesap paylaşımına izin veriyordu. Uzun süredir bu uygulamanın kalkması beklenirken Netflix kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile birlikte detayları paylaştı.

Netflix'te yeni dönem başladı. Kolayca hem aileniz ve arkadaşlarınızla şifre paylaşımı yaparak film ve dizi izleyebildiğiniz eğlence platformu Netflix'te yeni dönem başladı. İşte detayları...

Netflix, abonelerinin aynı hanede yaşamayan birisiyle şifre paylaşımı için ek ücret ödemesini gerektiren yeni bir sistemini Türkiye dahil bütün ülkelerde uygulamaya başladı.

Geçen yıl test edilmeye başlanan bu özellik, 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, ABD ve İspanya gibi diğer ülkelerde de hayata geçirilmişti.

Netflix, yılın ikinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, bu uygulamanın 100'den fazla ülkede başlatıldığını duyurdu. Türkiye'de de uygulamaya başlanan bu sistemle birlikte, aboneler artık aynı hanede yaşamayan birisiyle şifre paylaşımı yapmak istediklerinde ek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Bu adımın, Netflix'in gelirlerini artırmayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak kullanıcılar arasında da karışık tepkiler aldığı görülüyor. Netflix'in bu yeni politikası, teknoloji dünyasında önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.

Yapılan açıklamalara göre, uygulamanın tam olarak hangi ülkelerde olduğu belirtilmemiş olsa da, Türkiye'de de bu uygulamanın hayata geçtiğini söyleyebiliriz.

ŞİFRE PAYLAŞIMINA ÜCRET GETİRİLDİ

Netflix tarafından kullanıcılara gönderilen e-postada şöyle denildi:

"Netflix sadece hesap sahibinin ve birlikte yaşadığı kişilerin kullanımı içindir. Netflix'i yoldayken ve seyahat ederken kişisel cihazlarınızda; konakladığınız otelin, yazlığın veya kiraladığınız tatil evinin televizyonunda kolayca izleyebilirsiniz. Haneniz dışında biri hesabınızı kullanıyorsa: Profil transferi yapın. Hesabınızı kullanan herkes, ücretini ödediği yeni bir üyeliğe profil transferi yapabilir."

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