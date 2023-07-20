Netflix şifre paylaşımı nedir, kaldırıldı mı? Sınırlı şifre kullanımı nasıl oluyor?

Netflix, yılın ikinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladığı raporda, bu uygulamanın 100'den fazla ülkede başlatıldığını duyurdu. Türkiye'de de uygulamaya başlanan bu sistemle birlikte, aboneler artık aynı hanede yaşamayan birisiyle şifre paylaşımı yapmak istediklerinde ek bir ücret ödemek zorunda kalacaklar.

Bu adımın, Netflix'in gelirlerini artırmayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak kullanıcılar arasında da karışık tepkiler aldığı görülüyor. Netflix'in bu yeni politikası, teknoloji dünyasında önemli bir gündem maddesi haline gelmiş durumda.