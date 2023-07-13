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Çin'den yapay zeka teknolojisine yeni kurallar

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Çin’den yapay zeka teknolojisine yeni kurallar

Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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