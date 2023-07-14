AI COVER NEDİR? Yapay zeka ai cover ile şarkı nasıl yapılır? Sanatçıların sesini kullanma özelliği...

İşte AI Cover'ın ne olduğu ve nasıl yapıldığına dair detaylar:

AI Cover, yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir program. Bu program, şarkıları analiz ederek yapısal ve melodi bilgilerini anlar. Şarkının ritmi, tempo, melodisi ve enstrümantasyonu gibi özellikleri inceler ve bu bilgileri temel alarak şarkıya yeni bir yorum getirir.

AI Cover yapmak için öncelikle orijinal şarkının kaydı kullanılır. Bu kayıt, yapay zeka algoritmasına beslenir ve analiz süreci başlar. Yapay zeka, şarkının farklı bölümlerini ayırarak her bir bölümü ayrı ayrı inceleyerek içerdikleri melodi ve ritim yapılarını anlamaya çalışır.