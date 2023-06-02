YÖRÜK 4X4 vazifeye başladı! İlk görev yeri Cumhurbaşkanlığı

HAFİF, HIZLI, GÜVENLİ

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan YÖRÜK 4X4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

YÖRÜK 4X4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.