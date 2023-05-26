TİKTOK para kazanmanın yolunu açtı! 4000 TL trink hesabınıza yatacak! Tek yapmanız gereken...

TİKTOK kullanıcıları video çekerek ya da canlı yayınlar aracılığıyla para kazanabiliyordu. Kısa süreli getirilen özellikle içerik üreticisi olmadan da para kazanabilirsiniz. 4.000 TL tutarındaki ödemeden yaralanmanız için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

TİKTOK 4.000 TL DAĞITIYOR!

Çinli firma ByteDance tarafından geliştirilen TİKTOK video izleme ve paylaşım platformu hızla gelişmeye devam ediyor.