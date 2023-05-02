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WhatsApp'ta yıllar sonra ilk! O özellik güncellenecek ya da tamamen kalkacak! 2.23.9.2 koduyla duyuruldu!

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023
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WhatsApp’ta yıllar sonra ilk! O özellik güncellenecek ya da tamamen kalkacak! 2.23.9.2 koduyla duyuruldu!

WhatsApp uygulamasının kullanıcıları için yıllar sonra bir ilk yaşanacak. Yıllardır değişmeyen klavyesinin o özelliğini ilk defa değiştirecek olan popüler haberleşme uygulamasının detayları araştırılıyor. Daha modern ve yenilikçi dokunuşlar uygulayan şirket yeni beta sürümüyle kullanıcılarının beğenisine sunacak. İşte detaylar...

Yıllardır o özelliğine dokunmayan WhatsApp, sonunda yenilik için start verdi. Çok köklü değişiklikler beklenmemekle birlikte artık daha modern bir görünümle kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Akıllı telefonların vazgeçilmezleri arasında yer alan ve SMS'i unutturan mesajlaşma uygulamasının yeni güncellemesine ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte merak edilen güncelleme...

YENİ SÜRÜMLE BİRLİKTE DEĞİŞECEK!

WhatsApp'ın 2.23.9.2 kodlu Android beta sürümü ile birlikte emoji klavyesinde değişikliğe gidecek. Geliştirici ekip, emoji klavyesini yıllardır hiç değiştirmedi. Gelen son haberler, bu durumun yakın bir gelecekte değişeceğini gözler önüne seriyor.

Yeni tasarım ile birlikte çok büyük değişiklikler yaşanmayacaksa artık daha yenilikçi ve modern bir tasarım bizlerle olacak.

TAMAMEN KALKABİLİR

WhatsApp'ın mevcut sürümlerinde, üst kısımda emoji kategorilerini, alt kısımda ise GIF veya çıkartmalar için seçenekler görürüz. Yeni düzende bu görünüm değişecek gibi görünüyor. Klavyenin üst kısmında arama ve diğer seçenekler, alt kısımda ise emojiler yer alacak. Emoji kategorileri alt kısma taşınabilir veya tamamen kaldırılabilir gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeniden tasarlanan emoji klavyesinin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli değil. Önümüzdeki beta sürümleriyle birlikte netlik kazanması bekleniyor.

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