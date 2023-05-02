WhatsApp’ta yıllar sonra ilk! O özellik güncellenecek ya da tamamen kalkacak! 2.23.9.2 koduyla duyuruldu!

TAMAMEN KALKABİLİR

WhatsApp'ın mevcut sürümlerinde, üst kısımda emoji kategorilerini, alt kısımda ise GIF veya çıkartmalar için seçenekler görürüz. Yeni düzende bu görünüm değişecek gibi görünüyor. Klavyenin üst kısmında arama ve diğer seçenekler, alt kısımda ise emojiler yer alacak. Emoji kategorileri alt kısma taşınabilir veya tamamen kaldırılabilir gibi görünüyor.