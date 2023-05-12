Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino oldu





Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu. Şirketin sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda, Twitter'ın yeni CEO'sunun Linda Yaccarino olduğunu açıkladı. Kendisinin ürün tasarımı ve yeni teknolojiye odaklanacağını belirten Musk, Yaccarino'nun ise Twitter'ın ticari faaliyetleriyle ilgileneceğini söyledi. Musk, Linda ile çalışmayı dört gözle beklediğini vurguladı.