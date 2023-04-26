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Osman Bey intikam yemini etti! Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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Osman Bey intikam yemini etti! Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. bölümünde Nayman’ın ve nökerlerinin Yenişehir Konağı’nda düzenlediği baskında Bala Hatun ağır yaralanmasına rağmen kurtuldu.

Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; Nayman'ın karargâha ve Yenişehir Konağı'na düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı.

Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti.

Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı.

O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 123. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bala’yı koruyun BALA'YI KORUYUN

Kuruluş Osman 123. yeni bölüm canlı izle KURULUŞ OSMAN 123. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
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