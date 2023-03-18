Dünyadaki sayılı ürün arasında yer alıyor! Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor

SİLAHLARI ARTIYOR, İHRACATI SÜRÜYOR

İlter'in gelişen modellerine radar ve optik entegrasyonunu tamamladıklarını kaydeden Aslan, "İlter'in karşı tedbirlerine fiziksel imha yöntemlerini de ekliyoruz. Bunların üretimleri tamamlandı ve entegrasyon çalışmalarına başlandı. Tespit ettiğimiz dronları lazer silahı ve 40 milimetre mühimmat kullanarak da etkisiz hale getirebileceğiz." dedi.

Ürün geliştirmenin yanında ihracat faaliyetlerinin de yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Fatih Aslan, "Son olarak Endonezya ile ihracat sözleşmemiz olmuştu. Sudan bir süredir İlter ile yakından ilgileniyordu. Yürüttüğümüz görüşmeleri tamamladık ve Sudan ile ihracatlarımıza bir yenisini ekledik." diye konuştu.