Dünyadaki sayılı ürün arasında yer alıyor! Yetenekleri artan yeni İlter, "dron avına" başlıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayak bastığı her yerde kullanılan, ihracat başarılarıyla dikkati çeken İlter Dron Tespit ve Engelleme Sistemi'nin yeni yetenekler kazandırılan modeli ilk kez envantere girdi. İlter'in gelişen modellerine radar ve optik sistemlerin entegrasyonu tamamlandı. Frekans karıştırmayla tehditleri etkisizleştiren İlter'in kullandığı karşı tedbirlere, lazer silahı ve 40 milimetre mühimmat da ekleniyor.
Son yıllarda artan dron tehditlerine karşı tedbirler geliştiren Boğaziçi Savunma Teknolojileri, "İlter" ismi verilen ürünle otonom, akıllı, pasif çalışan ve insan sağlığına zarar vermeyen çözümler ortaya koyuyor.
Güvenlik güçlerince 3 yıldır kullanılan İlter, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayak bastığı her yerde görev yaptı. İlter, aralarında Libya, Azerbaycan, Pakistan, Endonezya ve Irak'ın bulunduğu ülkelere ihraç edildi.
Sistem pasif şekilde çalışıyor. Herhangi bir dron tespit ettiğinde ona ait frekansları karıştırarak engelleme yapıyor. İlter, radar entegrasyonuyla otonom ya da uzaktan kontrollü tüm dronları tespit edebiliyor. Spoofing (koordinat yanıltma) özelliği sayesinde de otonom uçan araçların sahte bir sinyalle hedefine ulaşması engelleniyor.
TEHDİTLERE GEÇİT VERMEDİ
Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan, yaptığı açıklamada, İlter'in son 3 yıldır sahada 7 gün 24 saat görev yaptığını ve koruduğu hiçbir yerleşkeye bugüne kadar saldırı yapılamadığını söyledi. Değişen tehditlere karşı koyabilmek için İlter'i sürekli geliştirdiklerini anlatan Aslan, bu çabalar sonunda ortaya çıkan ve yeni yetenekler kazandırılan İlter J250'nin ilk teslimatını yaptıklarını bildirdi.
İlter J250 modelinin daha güçlü çıkış gücüne sahip olmakla beraber yenilenen teknolojisiyle kullanıcıya çok daha fazla imkan sunduğunu dile getiren Aslan, yeni modelde standart ISM frekans bantlarının dışında gelen tehditlere de koruma sağladıklarını belirtti.
SİLAHLARI ARTIYOR, İHRACATI SÜRÜYOR
İlter'in gelişen modellerine radar ve optik entegrasyonunu tamamladıklarını kaydeden Aslan, "İlter'in karşı tedbirlerine fiziksel imha yöntemlerini de ekliyoruz. Bunların üretimleri tamamlandı ve entegrasyon çalışmalarına başlandı. Tespit ettiğimiz dronları lazer silahı ve 40 milimetre mühimmat kullanarak da etkisiz hale getirebileceğiz." dedi.
Ürün geliştirmenin yanında ihracat faaliyetlerinin de yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Fatih Aslan, "Son olarak Endonezya ile ihracat sözleşmemiz olmuştu. Sudan bir süredir İlter ile yakından ilgileniyordu. Yürüttüğümüz görüşmeleri tamamladık ve Sudan ile ihracatlarımıza bir yenisini ekledik." diye konuştu.
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