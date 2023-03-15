Kuruluş Osman’da Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti

Kuruluş Osman'ın 118. bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi.

Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti. Bengi Hatun, "Osman'ın evlatlarının canını isterim! Kızım Alçiçek'i neden o Aktemur'la evlendiririm sanırsın? Bey olması için evvela Orhan'la Alaeddin'in ölmesi gerek!" diyerek Frigg'i ikna edip oyun kurdu.