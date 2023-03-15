Kuruluş Osman’da Bala Hatun Frigg’in cezasını işte böyle kesti
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 118. bölümünde; İnegöl’ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg’in cezasını kesmek için plan yaptılar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey’e zarar vermek için yola çıkan Frigg, Bala Hatun’un gazabına uğradı.
Kuruluş Osman'ın 118. bölümünde; Bala, Malhun ve Ayşe Hatunlar, Bengi Hatun'u casusluk etmesi için görevlendirdi.
Bengi Hatun, bu görevi Olof'tan intikam almak için kabul etti. Bengi Hatun, "Osman'ın evlatlarının canını isterim! Kızım Alçiçek'i neden o Aktemur'la evlendiririm sanırsın? Bey olması için evvela Orhan'la Alaeddin'in ölmesi gerek!" diyerek Frigg'i ikna edip oyun kurdu.
Frigg, Türkmen kılığında Yenişehir'e sızıp, Orhan ve Alaeddin'i öldürmek için harekete geçerken, Bala Hatun tarafından köşeye sıkıştırıldı.
Bala Hatun "Eceline kendi ayaklarınla geldin Frigg! Sana demiştim! Gayrı bitti! Öleceksin! Bugün düşen kelleler senin ve adamlarının olacak! Evlatlarıma dokunmayacaktın!" diyerek Frigg'in cezasını tek darbede kesti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıklıgöl Hikayesi | Balıklar neden yenmiyor? Hz. İbrahim'in Balıklıgöl kıssası gerçek mi? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu?
- Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız, kura ile personel alımı 2023 | Hastanelere 42 bin 500 sürekli işçi alımı başladı mı?
- MEB Mart ayı LGS örnek soruları 2023! LGS sözel ve sayısal bölüm örnek sorularını yayınladı! PDF görüntüle...
- TOGG Engelli Araç Fiyatları 2023 | Engelli raporuyla alınabilir mi? TOGG indirimi ne kadar?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? MEB 2022-2023 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- Kuruluş Osman İzle Canlı | 15 Mart ATV kesintisiz, full HD, şifresiz seyret! 118. bölüm var mı yok mu?
- SED Mart ayı yardım ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardım ödemeleri ne zaman yatar? Sorgulama ekranı...
- İŞKUR az önce açıkladı! İş arayana 327 TL, öğrenciye 245 TL, başvuranlara ise 359 TL cep harçlığı veriliyor! 18-29 yaş arası herkes başvurabiliyor
- TOGG parçaları nerede üretiliyor, nereden alınır? Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un parçalarını kim yapacak?
- TOGG batarya fiyatı | T10X batarya ömrü ne kadar? Uzun ve kısa yol şarj süresi kaç dakika? Ne zaman satışa çıkıyor, kaç beygir?
- Şanlıurfa Sel Felaketi son durum ne? Ne oldu, kaç ölü ve yaralı var? Yağışlar devam edecek mi? Urfa, Adıyaman, Diyarbakır 16-17-18-19-20 Mart hava durumu
- TOGG ön sipariş şartları neler, var mı? TOGG ön sipariş başvurusu nereden, nasıl yapılır? Trumore web sayfası ve alım şartları...