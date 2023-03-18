ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
"ChatGBT uygulaması nedir?" sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı sohbet robotu ChatGBT tüm dünyada adından söz ettiriyor. Araştırmalar sonucu uzmanlar, insanların fiziksel kapasitelerini makinelerin yardımıyla hayal edilemeyecek noktalara taşıyacakları dünyanın, sanılandan çok daha yakın olduğunu söylüyor. Peki, ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? İşte, merak edilenler...
"Yapay zeka hangi meslek gruplarını etkileyecek?" sorusu internet kullanıcıları tarafından sorgulanıyor. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT'i beta olarak kullanıma sundu. Çok sayıda kulanıcı, yapay zeka uygulamasının ne işe yaradığını merak ediyor. Peki, ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay zekalar insanların yerini alabilecek mi? İşte, ayrıntılar...
CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?
Chat GPT henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar.
CHATGPT NASIL KULLANILIR?
Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler 👇
Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.
Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.
Bununla birlikte Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi. Ancak, teknolojide bir dönüm noktası oalrak görülen Chat GPT insanların işlerini yakın bir gelecekte ellerinden alabilir.
İLETİŞİM ALANLARI TEHLİKEDE
Diğer taraftan, oldukça iyi metinler yazan ve kullanıcılara hızla tutarlı yanıtlar veren ChatGBT'nin öncelikle iletişim alanlarında faaliyet gösteren gazetecilik, reklamcılık, tercümanlk ve halka ilişkiler gibi alanları domine etmesi bekleniyor.
AVUKATLAR VE HAKİMLER
DoNotPay adlı bir kuruluş ise insanları mahkemede hız cezalarına karşı savunmak için ChatGPT'yi kullanarak, sohbet robotunun hukuk alanında işlevsel olduğunu gösterdi. Yani ChatGPT birgün avukatların ve hakimlerin yerini alabilir.
YAZILIM MÜHENDİSLERİ
Son olarak ChatGPT'nin tehdit ettiği diğer bir meslek grubunu ie yazılım mühendileri oluşturuyor. Hali hazırd ChatGPT basit kodlamalar yapabiliyor
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- ChatGBT nedir, ne işe yarıyor? Yapay Zekanın tehdit ettiği meslekler hangileri? İnsanların yerini alabilir...
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