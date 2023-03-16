EXXEN PAKET FİYATLARI 2023 | Zamlı üyelik paketi ne kadar? EXXENSPOR yıllık kaç TL? Reklamlı, reklamsız...
Exxen paket fiyatlarına zam gelmesinin hemen ardından sosyal medya platformunun kullanıcıları detayları araştırmaya başladı. 2023 yılının gelmesiyle birlikte yıllık ve aylık abonelik ücretlerini güncelleyen Exxen, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile birlikte zam haberini duyurdu. Peki Exxen zamlı üyelik paketi ne kadar? Exxenspor yıllık paket kaç TL?
Türkiye'de bulunan dijital içerik platformlarından biri olan Exxen 2023 yılıyla birlikte yıllık ve aylık abonelik fiyatlarında güncellemeye gitti. Milyonlarca kullanıcısına gönderdiği e-posta ile birlikte bilgilendiren sosyal medya platformu abonelik ücretlerine zam uyguladı. Zam haberini alanlar arama motorlarında güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki Exxen zamlı üyelik paketi ne kadar? Exxenspor yıllık paket kaç TL? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
EXXEN ABONELİK FİYATLARI ZAMLANDI
Exxen tarafından kullanıcılarına gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz." denildi.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Reklamlı aylık paketin fiyatı 39,90 TL'den 49,90 TL'ye yükseldi. Paket yıllık olarak alındığı takdirde aylık maliyeti 41,90 TL'ye düşüyor.
Reklamsız aylık paket ise 54,90 TL olan ücreti 5 Ocak 2023 itibarıyla 69,90 TL'ye yükseldi. Bir yıllık paketin maaliyeti 58,50 TL'ye çıktı.
EXXENSPOR GÜNCEL LİSTE
Exxenspor fiyatları ise reklamlı pakette 119,90 TL'den 129,90 TL'ye yükseldi. Sezonluk alımda ise bu fiyat aylık 102,90 TL'ye geliyor.
Reklamsız üyelik fiyatı ise 134,90 TL iken 149,90 TL oldu. Sezonluk alındığı takdirde ise aylık maaliyeti 119,50 TL oluyor.
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