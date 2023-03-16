EXXEN PAKET FİYATLARI 2023 | Zamlı üyelik paketi ne kadar? EXXENSPOR yıllık kaç TL? Reklamlı, reklamsız...

EXXEN ABONELİK FİYATLARI ZAMLANDI

Exxen tarafından kullanıcılarına gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz." denildi.