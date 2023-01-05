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Ak Parti'M mobil uygulaması nedir? Ne işe yarar? Ak Parti'M uygulaması ve Dijital Platformu nereden, nasıl indirilir?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Ak Parti’M mobil uygulaması nedir? Ne işe yarar? Ak Parti’M uygulaması ve Dijital Platformu nereden, nasıl indirilir?

Ak Parti'M mobil uygulaması nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca geliştirilen AK Parti’M mobil uygulaması ve dijital platformu, 5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programla tanıtıldı. Peki Ak Parti'M mobil uygulaması nedir? Ak Parti'M uygulaması ve dijital platformu nereden, nasıl indirilir?

Ak Parti'M mobil uygulaması bugün Başkan Erdoğan tarafından tanıtıldı. AK Parti teşkilatlarının birbirleriyle olan iletişimlerini, organizasyon ve koordinasyon süreçlerini yönetebilmelerine imkan sağlayacak AK Parti'M mobil uygulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Ak Parti'M mobil uygulaması nedir? Ak Parti'M uygulaması ve dijital platformu nereden, nasıl indirilir? İşte merak edilenler...

AK PARTİ'M UYGULAMASI NEDİR?

AK Parti'M mobil uygulaması ve dijital platformu; AK Parti teşkilatlarının birbirleriyle olan iletişimlerini, organizasyon ve koordinasyon süreçlerini yönetebilmelerine imkan sağlayacak.

AK PARTİ'M UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ Mİ?

Uygulamanın ne zaman hayata geçeceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte önümüzdeki günlerde Android ve iOS mağazaları üzerinden indirilebilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UYGULAMA NE İŞE YARIYOR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. AK Parti'm Mobil Uygulama ve Dijital Platformu'nun kritik seçim arifesinde ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını AK Partim Mobil Uygulama ve Dijital Platformu'nu kullanmaya davet ediyorum." dedi.

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