Ak Parti’M mobil uygulaması nedir? Ne işe yarar? Ak Parti’M uygulaması ve Dijital Platformu nereden, nasıl indirilir?

Ak Parti'M mobil uygulaması bugün Başkan Erdoğan tarafından tanıtıldı. AK Parti teşkilatlarının birbirleriyle olan iletişimlerini, organizasyon ve koordinasyon süreçlerini yönetebilmelerine imkan sağlayacak AK Parti'M mobil uygulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Ak Parti'M mobil uygulaması nedir? Ak Parti'M uygulaması ve dijital platformu nereden, nasıl indirilir? İşte merak edilenler...