WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023’te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler WhatsApp desteği bitecek cihazlara çevrildi. Apple ve Android cihazlarda modellere göre her yıl açıklanan liste belli oldu. WhatsApp tarafından 2023'te uygulamanın kullanılmayacağı telefon modelleri duyuruldu. WhatsApp'ın açıkladığı o listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri...

WHATSAPP DESTEĞİ BİTECEK TELEFON MODELLERİ

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda cihazda WhatsApp desteği bitecek. İşte 1 Ocak 2023 itibarıyla WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefon modelleri: