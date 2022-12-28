WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...
EKONOMİ ahaber.com.tr
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 1 Ocak itibarıyla desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uygulamalar yeni güncellemelerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp ise yeni sürümlerini desteklemeyecek telefon modellerini her yıl duyuruyor. 2023'te WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modellerini haberimizde listeledik. Peki, 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte o modeller...
Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler WhatsApp desteği bitecek cihazlara çevrildi. Apple ve Android cihazlarda modellere göre her yıl açıklanan liste belli oldu. WhatsApp tarafından 2023'te uygulamanın kullanılmayacağı telefon modelleri duyuruldu. WhatsApp'ın açıkladığı o listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri...
WHATSAPP DESTEĞİ BİTECEK TELEFON MODELLERİ
Meta'dan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda cihazda WhatsApp desteği bitecek. İşte 1 Ocak 2023 itibarıyla WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefon modelleri:
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- WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...
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