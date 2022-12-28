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WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023’te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 1 Ocak itibarıyla desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uygulamalar yeni güncellemelerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp ise yeni sürümlerini desteklemeyecek telefon modellerini her yıl duyuruyor. 2023'te WhatsApp'ın kullanılmayacağı telefon modellerini haberimizde listeledik. Peki, 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte o modeller...

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala gözler WhatsApp desteği bitecek cihazlara çevrildi. Apple ve Android cihazlarda modellere göre her yıl açıklanan liste belli oldu. WhatsApp tarafından 2023'te uygulamanın kullanılmayacağı telefon modelleri duyuruldu. WhatsApp'ın açıkladığı o listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? İşte WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri...

WHATSAPP DESTEĞİ BİTECEK TELEFON MODELLERİ

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda cihazda WhatsApp desteği bitecek. İşte 1 Ocak 2023 itibarıyla WhatsApp'ın kullanılamayacağı telefon modelleri:

iPHONE

* iPhone 6S
* iPhone SE
* iPhone 6S Plus

HUAWEI

* Huawei Ascend Mate
* Huawei Ascend G740
* Huawei Ascend D2.

SAMSUNG

* Samsung Galaxy Core
* Samsung Galaxy Trend Lite
* Samsung Galaxy Trend II
* Samsung Galaxy Ace 2
* Galaxy S3 mini
* Galaxy X cover 2

LG

* LG Optimus L3 II Dual
* LG Optimus L5 Dual
* LG Optimus L7 Dual,
* LG Optimus F3
* LG Optimus F5
* LG Optimus F7
* LG Optimus F3Q
* LG Optimus Optimus L2 II
* LG Optimus L3 II

* LG Optimus L4 II
* LG Optimus L5 II
* LG Optimus L6
* LG Optimus L7 II
* LG Enact Lucid 2.
* LG Optimus F3Q

* LG Optimus Optimus L2 II
* LG Optimus L3 II
* LG Optimus L4 II
* LG Optimus L5 II
* LG Optimus L6
* LG Optimus L7 II
* LG Enact Lucid 2.

DİĞER

* Lenovo linha A820
* Sony Xperia M

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