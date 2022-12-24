"Turkuvaz Radyolar"ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi! Radyonun dijital hali turkuvazradyolar.com

RADYO TURKUVAZ

Turkuvaz Radyo TV Haberleşme ve Yayıncılığın ilk göz ağrı ve en büyük çocuğu Radyo Turkuvaz, Türk Pop Müziği başta olmak üzere müziğin her tarzını, en iyileri, en çok dinlenenleri dinleyicilere ulaştırmaya devam ediyor.

Romantizmden vazgeçemeyenler içinse Turkuvaz Romantik'te; hem en güzel aşk şarkıları hem de hasretin - ayrılıkların eşsiz besteleri dinleyicilerle buluşuyor.

TURKUVAZ EFSANE

Müziğin devlerinin unutulmaz, zamansız ve hiç bir zaman eskimeyen eşsiz besteleri içinse artık Turkuvaz Efsane var...