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"Turkuvaz Radyolar"ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi! Radyonun dijital hali turkuvazradyolar.com

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Turkuvaz Radyoların iOS ve Android uygulamaları yenilendi! Radyonun dijital hali turkuvazradyolar.com

10 farklı radyoyu bünyesinde barındıran "Turkuvaz Radyolar"ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi. Turkuvaz Radyolarını bir araya getiren portalda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı A Haber yayınları da A Haber Radyo adı altında dinleyicilere ulaşacak. turkuvazradyolar.com portalından toplumun tümünü kucaklayan yayınlar günün 24 saati ve haftanın 7 günü olacak.

Radyolar dijitaldeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Dopdolu içeriklerle 24 saat canlı yayında müzikseverlerle buluşan Turkuvaz Radyolar iOS ve Android uygulamalarını yeniledi.

TURKUVAZ RADYOLAR İOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TURKUVAZ RADYOLAR ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ulusal ve dijital platformdaki yayınları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Turkuvaz Radyolar mobil dinleyeciye ulaşma konusunda tüm yenilikleri takip ediyor.

Bu anlamda yatırımlarına devam eden Turkuvaz, iOS ve Android'deki radyo uygulamalarını yenileyerek dijitalde de iddiasını sürdürüyor.

TURKUVAZ RADYOLAR ZİRVE YARIŞINDA

Değişen, yenilenen ve farklılaşan dünyada medya da baş döndüren bir hızla kendine yeni imkanlar aramaya devam ediyor. Radyo yayıncılığı da bu değişimin içinde hiç kuşkusuz hem yapısal hem de biçimsel değişimler yaşıyor. Artık ne lambalı ne transistörlü radyolar var. Radyo artık sadece otomobillerde de dinlenmiyor. Hemen herkesin akıllı telefonları artık aynı zamanda birer radyo da. Yani dijital platformlar sayesinde artık her yerde ve kolayca her tür radyoya ulaşmak mümkün. Türkiye'nin en büyük ve en köklü medya grubu Turkuvaz Medya, "Turkuvaz Radyolar" adı altında bu değişimin içinde yer almaya karar verdi. turkuvazradyolar.com portalından toplumun tümünü kucaklayan yayınlar günün 24 saati ve haftanın 7 günü olacak.

RADYO TURKUVAZ

Turkuvaz Radyo TV Haberleşme ve Yayıncılığın ilk göz ağrı ve en büyük çocuğu Radyo Turkuvaz, Türk Pop Müziği başta olmak üzere müziğin her tarzını, en iyileri, en çok dinlenenleri dinleyicilere ulaştırmaya devam ediyor.

Romantizmden vazgeçemeyenler içinse Turkuvaz Romantik'te; hem en güzel aşk şarkıları hem de hasretin - ayrılıkların eşsiz besteleri dinleyicilerle buluşuyor.

TURKUVAZ EFSANE

Müziğin devlerinin unutulmaz, zamansız ve hiç bir zaman eskimeyen eşsiz besteleri içinse artık Turkuvaz Efsane var...

VAV RADYO

Bundan böyle VAV Radyo da yayında. VAV Radyo huzurun tek adresi olacak. Kur'an ahlakını dinleyicilere aktarmaya çalışacak.

A HABER RADYO

Turkuvaz Radyolarını bir araya getiren portalda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı A Haber yayınları da A Haber Radyo adı altında dinleyicilere ulaşacak.

A SPOR RADYO

Ailemizin en genç üyesi A Spor da... A Spor Radyo sayesinde, A Spor yayınlarına da, günün 24 saati ve haftanın 7 günü kesintisiz ulaşabilmek mümkün.

TURKUVAZ ANADOLU

Anadolu'dan Dünyanın kalbine uzanan bir yol…Yerli ve milli radyo Turkuvaz Anadolu'da geçmişin ve günümüzün en sevilen türkülerini dinleyeceksiniz.

RADYO SOFT

Radyo Soft'ta Yabancı HİT Slow şarkılar eşliğinde her dilde kalbin sesi olacak.

RADYO ENERGY

Güne hareket katan en hit yabancı şarkıların adresi artık Radyo Energy.

A NEWS RADİO

Yeni dünyanın yeni kanalı A News Radio, Türkiye'nin dünyadaki yeni sesi.

Turkuvaz Radyo TV Haberleşme ve Yayıncılığın, Türkiye'nin radyosu olmak için çıktığı yolda şimdi çok daha kalabalık ve çok daha güçlü. Daha farklı ve daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ve yoluna amacından hiç vazgeçmeden sadece çoğul eki alarak yani "Türkiye'nin Radyoları" olarak devam ediyor.



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