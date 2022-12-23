TOD TV nedir, ücretli mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD TV ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlayacağını duyuran TOD TV futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki TOD TV nedir? TOD TV ücretli mi? Üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Süper Lig maçları TOD TV'de yayınlanacak mı?