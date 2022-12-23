TOD TV nedir? TOD TV ücretli mi? Üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Süper Lig maçları TOD TV'de yayınlanacak mı?
Süper Lig maçlarıyla gündeme gelen TOD TV nedir, ücretli mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Dijital içerik platformlarından biri olan TOD TV'nin Türkiye'de yayın hayatına başlamasının üzerinde futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki TOD TV nedir? TOD TV ücretli mi, kaç TL? Süper Lig maçları TOD TV'de yayınlanacak mı?
TOD TV nedir, ücretli mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. BeIN Media Group tarafından kullanıma sunulan dijital içerik platformu TOD TV ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlayacağını duyuran TOD TV futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki TOD TV nedir? TOD TV ücretli mi? Üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL? Süper Lig maçları TOD TV'de yayınlanacak mı?
TOD TV NEDİR?
Yeni nesil izleme deneyimi sunan TOD TV beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. TOD TV, taahhüt ve kurulum olmadan hemen izleme fırsatı sunuyor.
SÜPER LİG MAÇLARI YAYINLANACAK MI?
TOD TV'de Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce canlı TV kanalını izleyebilirsiniz.
TOD TV HANGİ CİHAZLARDAN İZLENEBİLİR?
Ücretsiz Süper Lig paketi ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapılabiliyor.
TOD TV ÜYELİK ÜCRETSİZ Mİ?
TOD TV 3 çeşit paket imkanı sunuluyor. TOD paket ücretleri ise 12,90 TL, 39,00 TL ve 64 TL aralığında değişiyor.
ÜYELİK NASIL İPTAL EDİLİR?
TOD yenileme iptali için alan "Profilim" sekmesinden "Paketlerim" alanına tıklayarak iptal seçeneğine gidebilir ya da Chat kanalımız üzerinden destek alabilirsiniz. Ücretsiz Süper Lig paketinizi ise hesabım altındaki paketlerim sayfasından 25 Aralık 23:59'a kadar iptal edebilirsiniz. Bu tarihe kadar iptal ederseniz herhangi bir ücret çekimi yapılmayacaktır.
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