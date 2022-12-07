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ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı?

ChatGBT uygulaması bir anda tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. internet kullanıcıları bir anda hayatlarının içerisine dahil olan bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Peki ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı? ChatGBT kod yazabilir mi?

ChatGBT nedir sorusunun cevabı gündemdeki yerini alırken internet kullanıcıları son çıkan yapak zeka uygulamasının ne işe yaradığını anlamaya çalışıyor. Tüm dünyada bir anda adından söz ettirmeye başarak ChatGBT uygulaması OpenAl isimli bir firma tarafından geliştirildi. Peki ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?

ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar. Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.

CHATGBT NE İŞE YARIYOR?

ChatGPT, bir dil modeli olarak tasarlanmıştır. ChatGPT, kullanıcı tarafından verilen metinleri analiz ederek anlamlı cümleler oluşturmaya da çalışabilir. Ancak, ChatGPT'nin tam olarak ne yapabileceği, programın kullanıldığı ortama göre değişebilir. ChatGPT'den istediğiniz konuda sorular sorarak yardım almanız mümkün. Örneğin baklava tarifi için bilgi alabilirsiniz.

CHATGBT NASIL KULLANILIR?

ChatGBT sitesine tıkladıktan sonra önce giriş yapmanız ya da üye olmanız gerekmektedir. Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: İlk soruyu Türkçe sorarsanız uygulama da size Türkçe olarak cevap verecektir.

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