ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı?
ChatGBT uygulaması bir anda tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. internet kullanıcıları bir anda hayatlarının içerisine dahil olan bu yapay zeka uygulamasının ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Peki ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı? ChatGBT kod yazabilir mi?
ChatGBT nedir sorusunun cevabı gündemdeki yerini alırken internet kullanıcıları son çıkan yapak zeka uygulamasının ne işe yaradığını anlamaya çalışıyor. Tüm dünyada bir anda adından söz ettirmeye başarak ChatGBT uygulaması OpenAl isimli bir firma tarafından geliştirildi. Peki ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...
CHATGBT UYGULAMASI NEDİR?
ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar. Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.
CHATGBT NE İŞE YARIYOR?
ChatGPT, bir dil modeli olarak tasarlanmıştır. ChatGPT, kullanıcı tarafından verilen metinleri analiz ederek anlamlı cümleler oluşturmaya da çalışabilir. Ancak, ChatGPT'nin tam olarak ne yapabileceği, programın kullanıldığı ortama göre değişebilir. ChatGPT'den istediğiniz konuda sorular sorarak yardım almanız mümkün. Örneğin baklava tarifi için bilgi alabilirsiniz.
CHATGBT NASIL KULLANILIR?
ChatGBT sitesine tıkladıktan sonra önce giriş yapmanız ya da üye olmanız gerekmektedir. Açıklama ve uyarı pencelerini okuduktan sonra chatbot'u kullanmaya başlayabilirsiniz.
Not: İlk soruyu Türkçe sorarsanız uygulama da size Türkçe olarak cevap verecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ChatGBT nedir? ChatGBT ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? ChatGBT ücretli mi, bedava mı?
- Doğduğunuz gün kişilik özelliklerinizi belirliyor! Doğum günü KARAKTER TESTİ! Eğer Perşembe günü doğduysanız…
- 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?
- EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?
- Kistik fibrozis hastalığı nedir, tedavisi var mı? Kistik fibrozis hastalığı belirtileri neler?
- Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları nasıl öğrenilir? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL?
- SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?
- 7 ARALIK 2022 CANLI DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Çarşamba euro kaç TL?
- ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi
- 2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!