TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?

TOKİ duyuru mesajı neden açılmıyor sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Sosyal Konut başvurusunda bulunan vatandaşlara sms ve mms şeklinde bilgilendirme mesajları atıyor. TOKİ en son attığı bilgilendirme mesajıyla gündem oldu. Mesajın açılmaması içeriğin ne olduğunun merak edilmesine sebep olurken sorunun kaynağı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ duyuru mesajı neden açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı mms nasıl açılır? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...