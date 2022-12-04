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TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?

Geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından telefonlara "TOKİ duyuru" başlığıyla atılan MMS mesajı açılma sorunu gündem oldu. Türkiye genelinde yollanan mesaj kademeli şekilde gelmeye devam ediyor. Sorunla karşılaşan vatandaşlar detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ duyuru mesajı neden açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı mms nasıl açılır?

TOKİ duyuru mesajı neden açılmıyor sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. TOKİ Sosyal Konut başvurusunda bulunan vatandaşlara sms ve mms şeklinde bilgilendirme mesajları atıyor. TOKİ en son attığı bilgilendirme mesajıyla gündem oldu. Mesajın açılmaması içeriğin ne olduğunun merak edilmesine sebep olurken sorunun kaynağı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ duyuru mesajı neden açılmıyor? TOKİ duyuru mesajı mms nasıl açılır? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

TOKİ DUYURU MESAJI MMS NEDEN AÇILMIYOR?

Multimedya mesajı gönderen TOKİ, mesajın pek çok cihazda açılmaması dolayısıyla internet üzerinden de aynı duyuruyu
gerçekleştirmek durumunda kaldı.

TOKİ tarafından paylaşılan ve birçok kişi tarafından ulaşılmayan MMS mesajında yer alan ifadeler ise şu şekilde oldu. TOKİ, dolandırıcılıkların önüne geçmek adına bir kamuoyu duyurusu gerçekleştirdi.

Yapılan duyuruda, kurada sonucunda ev sahibi olduğunuzu iddia eden girişimlerin yapıldığını ve buna itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

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