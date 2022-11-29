Elon Musk'tan binlerce hesap için yeni karar: Dosyaları yakında kamuoyuna sunacağız
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada Twitter'ın "ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına" dair şirket dosyalarını yakında paylaşacağını duyurdu. Musk ayrıca konuya ilişkin "Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor." dedi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın ifade özgürlüğünü kısıtlanmasına dair dosyaları, Twitter'ın kendisinde yayımlanacak. Kamuoyu, gerçekte neler olduğunu bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.
Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.
Elon Musk, 23 Kasım günü başlattığı bir ankette, "Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?" diye sormuştu.
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