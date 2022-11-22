Bu IPHONE 15 iddiası çok konuşulacak! Herkesin merakla beklediği iPhone 15'in tasarımı sızdırıldı mı? İşte o görüntüler!
Herkesin merakla beklediği teknoloji devi Apple 'ın yeni akıllı telefonu iPhone 15 hakkında türlü iddialar çıkmaya başladı bile. Kendine has bir müşteri potansiyeli bulunan IOS telefonlar ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Peki iPhone 15'in tasarımı mı sızdırıldı? iPHONE 15 ile birlikte neler değişecek? ıPhone 15 ne zaman çıkacak?
iPhone 15'in tasarımı nasıl olacak sorusunun cevabı ortaya atılan yeni iddia ile birlikte merak konusu oldu. Apple'ın iPhone 14'ü tanıtmasının üzerinden çok bir zaman geçmediği halde ıPhone 15 konuşulmaya başlandı bile. IOS kullanıcıları arama motorlarında "iPhone 15 ne zaman çıkacak?", "iPhone 15 kaç TL olacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte ıPhone 15 ile ilgili son dakika gelişmeleri...
IPHONE 11 TASARIMI GERİ DÖNECEK Mİ?
iPhone 14'e ilgi beklenenden az olunca iPhone 15'in detayları konuşulmaya başlandı bile. Sosyal medyada iPhone 15'in tasarımı ile ilgili ortaya atılan iddia daha önce ıPhone modellerinde görmüş olduğumuz yuvarlak köşeli tasarıma Apple geri mi dönüyor sorusunu gündeme getirdi.
ShrimpApplePro isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan iddia iPhone kullanıcılarını iPhone 14'ten çok farklı bir tasarımın beklediğini işaret ediyor. Eğer iddia doğruysa bu Apple'ın tasarım dilinden vazgeçerek iPhone 11 ya da 5C'de görmüş olduğumuz gibi yuvarlak tasarımlı köşe ve kenar tasarımına yöneleceği anlamına geliyor.
İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Diğer serilerde olduğu gibi Apple iPhone 15 de farklı versiyonlar ile iPhone kullanıcılarıyla buluşmuş olacak. Apple, genellikle lansman etkinliklerini eylül ayında gerçekleştiriyor. Bu bilgi göz önünüde bulundurulduğunda iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak. iPhone 15 özellikleri ve tasarımı ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçekliği de Eylül 2023 tarihinde yapılacak lansman ile kesinlik kazanacak.
IPHONE 15 NE KADAR OLACAK?
Henüz konuya ilişkin netleşmiş bir bilgi bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Apple kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de IPhone 15'in özellikleri oldu. Apple, iPhone 15 serisinde Lightning bağlantı noktasını bırakacağını ve USB-C kullanacağını açıkladı. Öte yandan iPhone 15 özellikleri arasında şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Ayrıca şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otorite kurumları, istenilen özelliğin uygulanmaması durumunda iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılar yapmıştı.
IPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması beklenen özellikler arasında yer alıyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
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