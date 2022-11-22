Bu IPHONE 15 iddiası çok konuşulacak! Herkesin merakla beklediği iPhone 15’in tasarımı sızdırıldı mı? İşte o görüntüler!

iPhone 15'in tasarımı nasıl olacak sorusunun cevabı ortaya atılan yeni iddia ile birlikte merak konusu oldu. Apple'ın iPhone 14'ü tanıtmasının üzerinden çok bir zaman geçmediği halde ıPhone 15 konuşulmaya başlandı bile. IOS kullanıcıları arama motorlarında "iPhone 15 ne zaman çıkacak?", "iPhone 15 kaç TL olacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte ıPhone 15 ile ilgili son dakika gelişmeleri...

IPHONE 11 TASARIMI GERİ DÖNECEK Mİ?

iPhone 14'e ilgi beklenenden az olunca iPhone 15'in detayları konuşulmaya başlandı bile. Sosyal medyada iPhone 15'in tasarımı ile ilgili ortaya atılan iddia daha önce ıPhone modellerinde görmüş olduğumuz yuvarlak köşeli tasarıma Apple geri mi dönüyor sorusunu gündeme getirdi.