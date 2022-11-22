22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Twitter'dan dikkat çeken mavi tık uygulaması kararı

Twitter'dan dikkat çeken mavi tık uygulaması kararı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Twitter’dan dikkat çeken mavi tık uygulaması kararı

Twitter, kimlik hırsızlığı korkuları nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA