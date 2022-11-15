İzmir’de TEKNOFEST coşkusu! Tarih belli oldu

Ayrıca 'Psikolojide teknolojik uygulamalar' alanındaki yarışma ise ilk defa yapılacak. Bu yıl yine ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul için 9, lise için 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisi yer alacak.

Yarışmalarda katılımcılara para ödülünün yanı sıra firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanacak.