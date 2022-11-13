Twitter MAVİ TİK satışı neden durdu? Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Mavi Tik ne işe yarar, herkes alabilir mi? Elon Musk’ın mavi tik ile başı dertte!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik uygulamasının şartlarını değiştirerek ücretli hale getirmesi başını derde soktu. Mavi tik satın alan sahte hesapların paylaşımları dünyada kaosa neden oldu. Peki Twitter mavi tik satışı neden durdu? Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Mavi Tik ne işe yarar, herkes alabilir mi? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

MAVİ TİK SATIŞI NEDEN DURDURULDU?

Sosyal medya platformu Twitter'da hayata soktuğu ücretli mavi tik uygulaması dünyada kaosa neden oldu. 'Mavi tik' alınmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, dünya devi firmalara büyük zarar verdi. Bu sebeple Twitter, cuma akşamı aboneliği kapattı. Şimdilik sadece iOS kullanıcıları için açık olan abonelik seçeneğinin cuma günü kullanıcı çubuğundan kaldırıldığı görüldü. Aboneliği daha önce alanların ise profillerinde 'mavi tik' bulunmaya devam ediyor.