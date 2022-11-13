Twitter MAVİ TİK satışı neden durdu? Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Mavi Tik ne işe yarar, herkes alabilir mi? Elon Musk'ın mavi tik ile başı dertte!
Twitter mavi tik satışı neden durdu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra 'mavi tik' uygulamasını ücretli hale getirerek şartları değiştirmişti. Ancak bu yeni uygulama pek planlandığı gibi gitmedi. Peki Twitter mavi tik satışı neden durdu? twitter Blue nedir, nasıl alınır? Mavi Tik ne işe yarar, herkes alabilir mi?
Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra mavi tik uygulamasının şartlarını değiştirerek ücretli hale getirmesi başını derde soktu. Mavi tik satın alan sahte hesapların paylaşımları dünyada kaosa neden oldu. Peki Twitter mavi tik satışı neden durdu? Twitter Blue nedir, nasıl alınır? Mavi Tik ne işe yarar, herkes alabilir mi? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
MAVİ TİK SATIŞI NEDEN DURDURULDU?
Sosyal medya platformu Twitter'da hayata soktuğu ücretli mavi tik uygulaması dünyada kaosa neden oldu. 'Mavi tik' alınmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, dünya devi firmalara büyük zarar verdi. Bu sebeple Twitter, cuma akşamı aboneliği kapattı. Şimdilik sadece iOS kullanıcıları için açık olan abonelik seçeneğinin cuma günü kullanıcı çubuğundan kaldırıldığı görüldü. Aboneliği daha önce alanların ise profillerinde 'mavi tik' bulunmaya devam ediyor.
PAYLAŞIMLAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Mavi tikin artık ücret ödeyerek satın alınabilmesi sonrası, 'mavi tik'li sahte hesaplar türemeye başladı. Bunlardan son büyük skandalı yaratan 'Eli Lilly' isimli dünyaca ünlü ecza ve ilaç firmasının paylaşımı oldu. Önceki gün 'mavi tik'li Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan firma, büyük olay yarattı.
Paylaşımda, firmanın artık insülini ücretsiz olarak dağıtacağı yazıyordu. İlaç dünyasında zaten tartışmalı bir konu olan insülinle ilgili yapılan bu açıklama büyük sansasyon yarattı ve beğeni topladı! Ancak daha sonra paylaşımı yapan hesabın 'Eli Lilly' firmasına ait olmadığı ve Twitter'dan ücret ödeyerek 'mavi tik' alan bir kişi olduğu ortaya çıktı. 'Eli Lilly' bu paylaşımın doğru olmadığını duyurduğunda ise iş işten geçmişti. Borsada firmanın hisseleri çok sert bir düşüş yaşadı ve yatırımcıları zarara uğrattı.
BÜYÜK ETKİ YARATTI!
Bir diğer skandal ise dünyanın en önemli savunma sanayi devlerinden 'Lockheed Martin'de oldu. 'Lockheed Martin' ismiyle paylaşım yapılan 'mavi tik'li hesaptan, son derece dikkat çeken ve büyük etki yaratan bir paylaşım yapıldı.
F-35 savaş jetlerinin de üreticisi olan firma, aralarında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelere artık silah satışı yapılmayacağını duyuran bir paylaşım yaptı. Bu hesabın da daha sonra firmaya ait olmadığı ortaya çıktı ancak 'Lockheed Martin' hisseleri açıklama sonrası büyük düşüş yaşamıştı bile.
MANİPÜLASYON VE DOLANDIRICILIK TEHLİKESİ
Nintendo ve Valve gibi oyun devlerinin de benzer sahte paylaşımlara kurban gittiği belirtiliyor. Bu 'mavi tik'li sahte paylaşımlardan nasibini alan sadece dev firmalar değil. Ünlü kişiler de bu tarz paylaşımlarla ilgili sorun yaşıyor. Nitekim ünlü basketbolcu LeBron James'in 'takımından ayrılmak istediğine' dair 'mavi tik'li hesaptan yapılan paylaşım spor dünyasında büyük olay yarattı. Bu gibi olaylar, Elon Musk'ın Twitter'daki yeni uygulamaları hakkında soru işaretlerini artırırken, 'mavi tik' kullanılarak yapılabilecek manipülasyon ve dolandırıcılık endişelerini de gündeme taşıdı. Nitekim yaşanan skandalların artması üzerine Twitter 'mavi tik' uygulamasını şimdilik durdurdu.
TWİTTER'DA MAVİ TİK NE İŞE YARIYOR?
Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmışve aktif olması gerekir.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?
Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.
Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktığı iddia edildi. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendiği belirtildi.
TWİTTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?
Reklamsız Makaleler: Reklamsız okuma deneyimi sunulacak.
En Popüler Makaleler: Son 24 saatte en çok paylaşılan makaleler direkt karşınıza çıkacak.
Okuyucu: Okuyucu modu ile uzun Tweet dizelerini daha rahat okuyabilir, metin boyutlarını büyütebilirsiniz.
Yer İşareti Klasörleri: Yer işaretlerinde klasörleri düzenleyerek istediğiniz tweetlere daha rahat erişin.
Gezintiyi Kişileştir: En çok kullanılan sayfaları ayarlayabilirsiniz.
Uygulama Teması: Yalnızca sana özel tema renkleri seç.
Daha uzun video yükle: 10 dakikaya kadar videolar yükleyebilirsin.
Sabitlenen Sohbetler: Favori sohbetleri Direkt mesaj kutusunun en üst kısmında sabitleyebilirsin.
TWİTTER BLUE ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?
*Uygulamanızda veya twitter.com'da Profil menüsüne gidin.
*Twitter Blue'yu seçin.
*Mavi renkli TL/ay karşılığında abone ol butonunu seçin.
*iOS ve Android için uygulama içi satın alma talimatlarını veya twitter.com'da tamamlanan işlemler için Stripe satın alma talimatlarını izleyin.
*Tebrikler! Artık Siz de Bir Twitter Blue Üyesisiniz!
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