LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ÖDÜLLER NELER OLACAK?

Bu yılki ödüller kapsamında Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli ya da Esnek'te Altın veya üstüne ulaşan her oyuncu Şanlı Sejuani kostümü kazanacak. Bu yıl her iki sıra için de özgün Şanlı Sejuani renkleri veriyoruz.

Tekli/Çiftli ve Esnek sırada Platin ve üstüne yerleşen oyuncular, söz konusu sıralardaki önceki renkleri de alacak. Yani her zamanki gibi, Altın'dan daha yukarıda bir aşamaya ulaştıysan ilave kostüm renkleri de alacaksın (Altın'ın üzerindeki her bir derece için farklı bir renk! Yapabilirsin, sana inanıyoruz!).