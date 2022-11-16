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LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?

LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LOL yeni sezon, 14 Kasım tarihinde 12. sezonun sona ermesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Peki, LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?

LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LOL (League of Legends) dereceli sezonu 14 Kasım 2022 yerel sunucu saatiyle 23.45'de sonlandı. Peki, LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ÖDÜLLER NELER OLACAK?

Bu yılki ödüller kapsamında Sihirdar Vadisi Tekli/Çiftli ya da Esnek'te Altın veya üstüne ulaşan her oyuncu Şanlı Sejuani kostümü kazanacak. Bu yıl her iki sıra için de özgün Şanlı Sejuani renkleri veriyoruz.

Tekli/Çiftli ve Esnek sırada Platin ve üstüne yerleşen oyuncular, söz konusu sıralardaki önceki renkleri de alacak. Yani her zamanki gibi, Altın'dan daha yukarıda bir aşamaya ulaştıysan ilave kostüm renkleri de alacaksın (Altın'ın üzerindeki her bir derece için farklı bir renk! Yapabilirsin, sana inanıyoruz!).

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LOL yeni sezon 16 Kasım tarihinde ilan edilecek.

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