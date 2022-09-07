Yerli sistem entegre edildi! TSK helikopterine son versiyon teknoloji

2022'DE TAMAMLANDI

Sistemin sensör birimi bünyesinde bulunan bileşen ve takımların önemli bir kısmı yerli olarak üretilmesine rağmen foto-dedektör ve optik filtre gibi kritik bileşenler, sadece yurt dışından temin edilebiliyordu. ASELSAN iç kaynakları 2017 yılından itibaren kullanılarak kritik bileşenlere yönelik yerlileştirme çalışması başlatıldı. Kasım 2020'de optik filtrelerin millileştirmesi tamamlandı. Daha sonra Şubat 2022'de milli foto-dedektör takımı barındıran sensör biriminin fabrika kalifikasyonu, Haziran 2022'de Ankara-Temelli'de gerçekleştirilen helikopter uçuş testleriyle de platform kalifikasyonu tamamlandı.