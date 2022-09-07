Mavi Vatan’ın derinlerdeki gözü! STM500 denizaltısı Polonya

STM500, "ÖZEL KUVVET HAREKATI" DA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Tüm bu faaliyetler STM bünyesinde denizaltı teknolojileri konusunda önemli bir kabiliyet oluşturdu. Uluslararası arenada birçok ülkenin denizaltı filosu kurma veya envanterlerini değiştirme çabalarını dikkate alan STM, tedarik edilmesi daha kolay, daha küçük boyutlu denizaltı pazarına girmek için STM500 tasarım çalışmalarına başladı.

STM, bu alanda geldiği noktayı ortaya koymak adına da STM500'ü MSPO 2022'de müşterilerin incelemesine sundu.

STM500, küçük boyutlu denizaltıların sahip olduğu avantajların yanı sıra üzerindeki sistemlerle klasik denizaltıların bütün imkan ve kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor. Böylelikle büyük boyutlu denizaltı kadar torpido atabilen STM500, "özel kuvvet harekatı" da gerçekleştirebilecek. STM500 bu özellikleriyle birçok ülke tarafından takip ediliyor.