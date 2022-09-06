06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri iPhone artık şarj aleti olmadan satılamayacak! Karar Resmi Gazete'de! Brezilya'dan son dakika Apple kararı

iPhone artık şarj aleti olmadan satılamayacak! Karar Resmi Gazete'de! Brezilya'dan son dakika Apple kararı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
iPhone artık şarj aleti olmadan satılamayacak! Karar Resmi Gazete’de! Brezilya’dan son dakika Apple kararı

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarının şarj aleti olmadan satışı Brezilya'da yasaklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Apple'a da 2,3 milyon dolar ceza kesildi. Apple şarj aleti olmadan satış yapabilecek mi? İşte detaylar...

Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Brezilya Adalet Bakanlığının Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.

Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA