iPhone artık şarj aleti olmadan satılamayacak! Karar Resmi Gazete’de! Brezilya’dan son dakika Apple kararı

Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.