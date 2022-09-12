İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beta sürüm kullanıcıların erişimine açılırken İOS 16 özellikleri ve yenilikleri ile dikkat çekiyor. Apple cihazlarını kullananlar güncellemenin detaylarını merak ediyor. İşte, İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni İOS sürümü için cihazlarını kontrol edenler Beta sürümün erişime açıldığını gördü. İOS 16 alacak cihazlar hangileri, hangi telefonlara gelecek sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, İOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek? İOS 16 güncellemesi ne zaman, saat kaçta gelir?
İOS 16 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE VE ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple kullanıcıları, "İOS 16 ne zaman çıkacak? İOS 16 özellikleri neler ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte İOS 16 yükleme öncesi tüm bilgiler...
iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16 çıkış tarihi 12 Eylül 2022 olarak belirlendi. Sürüm uyumlu olduğu cihazlar için gelecek.
iOS 16 ÖZELLİKLERİ
Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.
Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.
iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.
Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.
Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.
Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.
Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.
İOS 16 ALACAK MODELLER HANGİLERİ?
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (second generation and later) modellerine yeni güncellemenin gelmesi bekleniyor.
Son tanıtılan iPhone 14 de yeni sürümün uyumlu olduğu cihazlar arasında yerini alacak.
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