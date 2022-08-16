MSB duyurdu: 1000 Hassas Güdüm Kiti (HGK-82) teslim alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli, akıllı Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) son kafile teslimatının yapıldığını duyurdu. MSB, açıklamasında "Gökyüzümüzün Çelik Kartalları HGK-82'lerle daha güçlü" ifadelerine yer verildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "16 Ağustos'ta HGK-82 son kafile teslimatı yapılarak proje takvimi içerisinde başarı ile tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında bin HGK-82 Güdüm Kiti üretimi ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteği ile 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Üretilen kitlerde TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip Küresel Konumlama Sistemi alıcısı KAŞİF kullanılmış ve proje kapsamında ayrıca sisteme karıştırmaya dayanıklı anten CRPA entegrasyonu sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Toplam bin adet HGK-82 kitlerden bugüne kadar 778 adet konvansiyonel KKS (Küresel Konumlama Sistemi) anten konfigürasyonlu ve 222 adet Karıştırmaya Dayanıklı Anten konfigürasyonlu kit teslimatı tamamlandı." bilgisi paylaşıldı.
MSB, açıklamasında "Gökyüzümüzün Çelik Kartalları HGK-82'lerle daha güçlü" ifadelerine yer verildi.
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