Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı | İşte Galaxy Z Flip4 ile Galaxy Z Fold4

GALAXY Z FOLD4

Yeni Galaxy Z Fold4, bugüne kadar Samsung'un geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Galaxy Z Fold4, kapağı açık ya da kapalıyken de Esnek Mod'dayken de çok daha işlevsel bir cihaz.

Galaxy Z Fold4 ile çoklu görev hiç olmadığı kadar kolay ve kullanıcılar artık hareket halindeyken daha da fazlasını başarabiliyor. Yeni görev çubuğu, kişisel bilgisayardakine benzer bir yerleşim sunarken, en çok kullanılan uygulamalara kolay erişim sağlıyor. Çoklu görev aynı zamanda, yeni kaydırma hareketleri sayesinde artık daha algısal ve hissiyat odaklı bir deneyim yaşatıyor. Tam ekran uygulamaları anında açılırken, pencere olarak da kullanılabiliyor. Kullanıcılar, farklı çoklu görev işlemleri için ekranını ikiye ya da üçe bölebiliyor.

Samsung'un Google ve Microsoft ile yaptığı iş birlikleri ise çoklu görev kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. Chrome ve Gmail gibi Google uygulamaları artık "sürükle bırak" özelliğini destekliyor. Bu sayede kullanıcılar bağlantıları, fotoğrafları ve diğer öğeleri bir uygulamadan diğerine hızlıca kopyalayıp yapıştırabiliyor. "Google Meet" sayesinde kullanıcılar daha fazla sayıda kişiye bağlanabiliyor ve video görüşmesi gerçekleştirebiliyor. Microsoft'un eksiksiz Office paketi ve Microsoft Outlook da katlanabilir ekrandan faydalanarak, daha fazla bilgi ve içerikle etkileşim kurmanın zahmetsiz yolunu sağlıyor. Çoklu görev deneyimi, "S Pen" işlevselliği ile tamamlanırken, kalem yuvasına sahip dikey kılıf sayesinde, hareket halindeyken çizim yapılabiliyor ve not alınabiliyor.

50MP GENİŞ LENS VE 30X SPACE ZOOM

Galaxy Z Fold4, yükseltilmiş 50MP geniş lens ve 30x Space Zoom lens ile sunuluyor. Görüntü Yakalama Modu'ndaki daha büyük yakınlaştırma haritası, çift önizleme ve arka kamera selfie özelliği dahil olmak üzere çeşitli kamera modları kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyor. Daha büyük piksel boyutu, yüzde 23 daha parlak sensör ve gelişmiş işlemci gücü sayesinde kullanıcılar geceleri dahi en net görüntüleri yakalayabiliyor.

Daha parlak 7,6 inç ana ekran üzerinde içerikler daha da sürükleyici görünürken, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla birlikte kullanıcıların komutları anında gerçekleşiyor. Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamaları da içeriği daha keyifli hale getirmek amacıyla, geniş ekran deneyimine uygun olarak optimize edildi. Ayrıca kullanıcılar, Netflix gibi eğlence yayın platformları arasından en sevdikleri uygulamaları açarak, Esnek Mod sayesinde eller serbest olarak içerikleri izleyebiliyor. Henüz optimize edilmemiş olan uygulamalarda kullanıcılar, yeni "Esnek Mod Touchpad" sayesinde içeriği kesintiye uğratmadan cihazı kontrol edebiliyor. Kullanıcılar, içeriği duraklatma, geri sarma, oynatma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma esnasında esnek modda rahatlıkla kullanım sağlayabiliyor.

Güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci sayesinde Galaxy Z Fold4'te artık oyunlar da daha hızlı. Daha ince menteşe, daha hafif ve dar çerçevelerle genişleyen telefon ekranı, kullanıcılara Kapak Ekranını kullanırken tek elle daha kolay bir deneyim sunuyor. Güçlü Alüminyum çerçevenin yanı sıra arka camda kullanılan özel Corning Gorilla Glass Victus+ sayesinde Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4, Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en dayanıklı ve hafif katlanabilir cihazlar olma özelliğini taşıyor. Optimize edilmiş katman yapısı sayesinde Ana Ekran panelinin dayanıklılığı daha da artırılırken, dış darbelerden kaynaklanabilecek hasarlar azaltıldı. Ayrıca, hem Galaxy Z Flip4 hem de Z Fold4, IPX8 su geçirmezlik özelliğine sahip bulunuyor.

YENİ GALAXY BUDS2 PRO

Samsung Galaxy Z serisine, kompakt tasarım ve bağlantı özellikleri ile kablosuz ses deneyimi sunan yeni kulak içi kulaklıklar Galaxy Buds2 Pro da dahil oldu. Hi-Fi 24bit Ses özelliği, Galaxy Buds2 Pro'da müzik keyfini artırıyor. Yeni Samsung kesintisiz codec (SSC HiFi) [24] sayesinde, yüksek kaliteli müzik sesleri, hiçbir kesinti yaşanmadan aktarılırken, 2 çıkışlı hoparlör, bu sesleri zenginleştiriyor. Yeni kompakt ve ergonomik tasarım, yüzde 15 daha küçük boyutuyla kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca, kulaklığın oynamasını önlemek üzere tasarlanan güvenli kulak içi uyumuyla antrenman ve egzersizlere uyum sağlıyor. Yeni Galaxy Buds2 Pro, dış ortam gürültüsünü kesen güçlü "ANC" özelliği sayesinde hareket halindeyken gelen çağrıları yanıtlamaya fırsat sunuyor. Ayrıca, SmartThings Find, ister kılıfın içinde, ister dışında olsun, kaybolan kulaklıkları hızlı ve kolayca bulmayı sağlıyor.

Samsung, Galaxy S22 serisinden bu yana, geri dönüştürülmüş malzemeleri yalnızca ambalajlarda değil, aynı zamanda yeni ürünlerinin donanımlarında da kullanmaya devam ediyor. Samsung, bu doğrultuda yeni Galaxy Buds2 Pro'nun yüzde 90'ında geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığını açıkladı. Yeni Galaxy Z serisinde, okyanus kaynaklı plastikler temel bileşenlerde, geri dönüştürülmüş kağıt malzemeler ise ambalajlarda kullanıyor. Samsung, birinci nesil Galaxy katlanabilir cihazlarda kullanılan ambalajlarla kıyaslandığında, yeni Galaxy Z serisinde ambalaj boyutunu da yüzde 58 azalttı. Bu da yıl boyunca nakliyattan kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık 10 bin ton azalacağı anlamına geliyor.

YENİ GALAXY Z SERİSİ, TÜRKİYE'DE 10 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Samsung Galaxy Z Flip4, bora purple, graphite, pink gold ve blue gibi yeni renkleriyle satışa sunuluyor. Galaxy Z Fold4 ise kalem yuvasına sahip dikey kılıf, beige, phantom black, graygreen renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Galaxy Buds2 Pro ise, graphite, white ve bora purple olmak üzere yeni katlanabilir cihazlarla uyum sağlayacak üç yeni yumuşak ve naturel renk seçeneğiyle pazarda yerini alacak. Galaxy Z Flip4, Z Fold4 ve Buds2 Pro, 10 Ağustos'tan itibaren ön siparişe açılacak, 9 Eylül itibarıyla Samsung mağazalarında yerini alacak.

Galaxy Z Flip4 veya Galaxy Z Fold4 için ön sipariş veren müşteriler ayrıca, 51 ülkede Samsung uzman desteğiyle düşmelere veya ekran kırılmalarına karşı koruma sağlayan, bir yıllık ücretsiz Samsung Care+ hizmetinden de faydalanabilecek.