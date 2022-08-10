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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO üyesi ülkeler Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ambargolar ve kısıtlamalar konusu gündeme geldiğinde bugün dost ve müttefik ülkelerden hasmane ve kısıtlama yönündeki tavırların sadece uzun süreli dostluklara zarar vereceğini belirterek "Bu engellemelerin bizi asla yolumuzdan döndüremeyeceğini, caydıramayacağını ve durduramayacağını özellikle vurguluyorum." dedi.

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