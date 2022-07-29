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Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı

Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını açıklarken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Intel de aynı dönemde gelirinin azaldığını ve zarar ettiğini duyurdu.

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