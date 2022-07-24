Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Netflix'te çöktü mü? Küresel internet televizyon ağı Netflix'e erişim problemi yaşanıyor. Platforma giriş yapmak isteyen ve "http error 503 hatası" ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, "Netflix çöktü mü?", "Netflix neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Netflix erişim problemi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? İşte haberin detayları...

NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

Canlı arıza haritası üzerinde yer alan bilgiye göre, saat 13.22'den itibaren Netflix'de erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımları incelediğimizde, Netflix'e erişim probleminin küresel olarak yaşandığı görülüyor. Netflix erişim probleminin henüz ne olduğu bilinmezken, sorunun ne zaman düzeleceği konusunda da bir açıklama yapılmadı. Netflix'ten bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.