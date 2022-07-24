Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? SON DAKİKA HABERLER
Son dakika... Netflix'te çöktü mü? Dijital yayın platformu Netflix'te erişim problemi yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde Netflix'e giriş yapamayan vatandaşlar, "http error 503 hatası" ile karşı karşıya kalıyor. Netflix'te yaşanan erişim problemi sonrası, platforma neden giriş yapılamadığı araştırılıyor. Peki, Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? İşte cevaplar...
Son dakika... Netflix'te çöktü mü? Küresel internet televizyon ağı Netflix'e erişim problemi yaşanıyor. Platforma giriş yapmak isteyen ve "http error 503 hatası" ile karşı karşıya kalan kullanıcılar, "Netflix çöktü mü?", "Netflix neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Netflix erişim problemi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? İşte haberin detayları...
NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?
Canlı arıza haritası üzerinde yer alan bilgiye göre, saat 13.22'den itibaren Netflix'de erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımları incelediğimizde, Netflix'e erişim probleminin küresel olarak yaşandığı görülüyor. Netflix erişim probleminin henüz ne olduğu bilinmezken, sorunun ne zaman düzeleceği konusunda da bir açıklama yapılmadı. Netflix'ten bir açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
NETFLIX YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 970 BİN ABONE KAYBETTİ
Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
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