Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER

Snapchat çöktü mü? Snapchat uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2011 ve 2012'de bin kişi tarafından kullanılan, son yıllarda yaşadığı popülerlikle 332 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Snapchat uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Peki, Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte Snapchat hakkında merak edilenler...

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün saat 15.31'de başlayan erişim sorunu 16.01 itibarıyla yoğunlaştı. En çok oturum açma sorunu yaşandığı bildirilen erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Snapchat tarafından açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.

Canlı arıza haritası üzerinde Snapchat erişim sorunu şu şekilde: