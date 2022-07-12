Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
Snapchat çöktü mü? Yaklaşık 2 saattir Snapchat uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'teki erişim problemi İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir'de yoğun şekilde görülüyor. Türkiye'de birçok ilde yaşanan Snapchat erişim probleminin ardından "Snapchat çöktü mü?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
Snapchat çöktü mü? Snapchat uygulamasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2011 ve 2012'de bin kişi tarafından kullanılan, son yıllarda yaşadığı popülerlikle 332 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Snapchat uygulamasında erişim problemi yaşanıyor. Peki, Snapchat çöktü mü? 12 Temmuz Snapchat neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte Snapchat hakkında merak edilenler...
SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?
Bugün saat 15.31'de başlayan erişim sorunu 16.01 itibarıyla yoğunlaştı. En çok oturum açma sorunu yaşandığı bildirilen erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Snapchat tarafından açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.
Canlı arıza haritası üzerinde Snapchat erişim sorunu şu şekilde:
SNAPCHAT HAKKINDA
Snapchat kullanıcılara kendilerini ifade etme, anı yaşama, dünyayı tanıma ve birlikte eğlenme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Snapchat; Snap Inc. kurucuları Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır.
Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar, gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa görüntülenebilir. Hikâyeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70'ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de tercih edilmektedir.
Snapchat'ın uyguladığı en popüler özelliklerden biri Ekim 2013 yılında "Hikayeler" (Snapchat Stories) özelliği idi. Bu, kullanıcıların filtre ve eklemeler kullanarak 24 saat bir süre içinde görüntülenebilen sınırsız sayıda içerik zincirleri oluşturmasına olanak tanıdı. Bu özelliği sonradan 2 Ağustos 2016 yılında Instagram, Şubat 2017 yılında WhatsApp, Mart 2017 yılında Facebook, Aralık 2017 yılında YouTube (YouTube Reels), Mart 2020'de Twitter (Twitter Fleets) kendi ürünlerinde uyguladı.
Facebook, Snapchat uygulamasını satın almak için 3.9 milyar dolar teklif verdi. Fakat Snapchat yöneticileri bu teklifi reddetti.
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