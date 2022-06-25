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Türkiye'nin savaş gemisi için flaş açıklama! Son aşamaya geldi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Türkiye’nin savaş gemisi için flaş açıklama! Son aşamaya geldi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık geri sayıma geçtik! Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Artık geri sayıma geçtik! 'Anadolu' gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yüzen ordusu Anadolu, üzerinde taşıdığı yerli hava platformları ile Türk donanmasında önemli bir güç çarpanı olacak.

Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecek TCG Anadolu, kıtalar arası görevlere çıkabilecek.

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