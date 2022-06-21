Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü oyun platformu Steam'in gelenekselleşen yaz indirimlerinin başlayacağı ve biteceği tarih netleşti. 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulması bekleniyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı?