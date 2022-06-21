Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı?
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Steam'ın 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulması bekleniyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı?
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü oyun platformu Steam'in gelenekselleşen yaz indirimlerinin başlayacağı ve biteceği tarih netleşti. 2 hafta boyunca sürecek olan bu indirim döneminde de birçok oyunun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunulması bekleniyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam yaz indirimleri 2022 tarihi açıklandı mı?
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Steam yaz indirimleri heyecanla bekleniyordu. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek.
Popüler oyun platformu Steam'in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. İşte, Steam yaz indirimleriyle ilgili ayrıntılar.
Steam'in yeni indirim dönemi 23 Haziran Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. İndirimlerin son tarihi ise 7 Temmuz olacak.
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