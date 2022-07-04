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Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?

Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl yaz aylarında erişime açılan Steam yaz indirimleri ile fiyatıyla cepleri yakan pek çok oyun düşen fiyatlarıyla kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?

Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Oyun platformu Steam'in gelenekselleşen yaz indirimlerinin başlayacağı ve biteceği tarih yaklaştı. Oyun severler tarafından ilgi gören Steam'ın 2 hafta boyunca sürecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek, bitti mi? Steam yaz indirimleri ne kadar sürecek?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam yaz indirimleri heyecanla bekleniyordu. Birçok oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam, yaz indirimlerini belirli bir tarihe kadar sürdürecek.

Popüler oyun platformu Steam'in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor.

Steam'in yeni indirim dönemi 23 Haziran Türkiye saati ile 21.00'de başladı. İndirimlerin son tarihi ise 7 Temmuz olacak. God of War, Red Dead Redemption 2 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi popüler oyunlar indirimli olacak.

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