Twitter resmen Elon Musk'ın: 44 milyon dolarlık dev anlaşma için Yönetim Kurulu üyelerinden hissedarlara çağrı
Twitter Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre hissedarların şirketin Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a 44 milyar dolara satışını onaylamaları konusunda oy birliği tavsiyesinde bulundu. 13 Mayıs tarihinde Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, hissedarlara yönelik olarak "Twitter Yönetim Kurulu, oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor." ifadesi yer aldı.
Bildirimde, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı ne olursa olsun oylarının çok önemli olduğu vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.
Öte yandan, Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı? Son gelişmeler...
- DGS sınav yeri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite baraj puanı ve kontenjanları...
- 13-14 Temmuz tatil mi? Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
- EYT son dakika bugün ne oldu? 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar için temmuz müjdesi! EYT ile emeklilik nasıl olacak?
- YKS ne zaman açıklanır? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM SON DAKİKA
- İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TÜFE TEFE 2022 Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER